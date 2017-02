Une intoxication massive au monoxyde de carbone a eu lieu, samedi soir, au sein du karting de Wavre, dont l'ouverture officielle devait avoir lieu ce mardi. Après l'inauguration officielle de jeudi, une course d'endurance destinée à des pilotes professionnels était organisée dans les lieux. Vers 20 h, plusieurs personnes ont commencé à se sentir mal tandis que d'autres se seraient évanouies. Les pompiers ont alors été appelés sur place. "On a été appelés car plusieurs personnes se plaignaient de céphalées, précise Philippe Vos de Wael. Un premier officier s'est rendu sur place et a constaté une concentration sévère de monoxyde de carbone. Décision a alors été prise de faire sortir tout le monde pour minimiser l'importance des intoxications alors que le plan d'intervention médicale était déclenché pour obtenir des renforts. Après avoir ventilé la cafétéria, nous y avons fait rentrer tout le monde pour éviter d'ahouter des hypothermies aux intoxications."

Le plan communal d'urgence a été déclenché vers 20h30, selon les autorités communales.

Au total, 150 personnes se trouvaient sur place et 67 personnes auraient été intoxiquées : 5 sévèrement, 12 moyennement et une cinquantaine de manière plus légère. "Elles sont toutes hors de danger", précisait vers 22 h 45 le commandant des pompiers. Des analyses sanguines sont en cours sur les victimes les plus touchées pour déterminer si elles doivent être placées en caisson hyperbare. Une trentaine de victimes ont été dispatchées dans des hôpitaux d'Ottignies, Braine-l'Alleud et Bruxelles. Les autres ne nécessitaient pas d'hospitalisation.

Selon la bourgmestre faisant fonction, Françoise Pigeolet, l'incident pourrait être dû à un problème d'extracteur de fumées au sein de la piste. "Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants qui ont permis de minimiser la portée de l'incident, qu'il s'agisse des ambulances de Wavre, de Céroux de l'ACS La Hulpe, de la Croix-Rouge et des SMUR d'Ottignies, Louvain et Saint-Luc."

Les victimes ont été dispatchées dans divers hôpitaux de la région. Les cinq personnes fortement intoxiquées sont traitées dans les Cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles et à l'hôpital Saint-Pierre d'Ottignies. Sur les cinquante personnes légèrement intoxiquées, certaines ont déjà pu rejoindre leur domicile. Un médecin s'est rendu sur place, accompagné d'adjoints médicaux, et la Croix-Rouge a mis à disposition des moyens logistiques. En outre, dix policiers sont présents sur les lieux du drame.

La bourgmestre précise qu'un centre d'accueil pour héberger les victimes et les familles a été ouvert. "Mais nous n'avons pour l'instant reçu aucune demande", précisait toutefois la présidente du CPAS de Wavre, Nathalie Demortier. Un numéro d'urgence (010/230.430) a également été mis sur pied.

Des experts devraient été détachés sur place pour tenter de déterminer les causes exactes de l'incident. "Tout porte à croire qu'il s'agisse d'une cause accidentelle, vraisemblalement liée à un dysfonctionnement des extracteurs, précise Bernard De Maertelaere, le chef de corps de la police de Wavre. Des scellés seront posés sur les installations techniques."

Selon la bourgmestre, le karting ne pourra être rouvert tant que la cause de l'incident n'a pas été trouvée et que les solutions pour éviter ce genre d'incidents n'auront pas été apportées. L'ouverture officielle du karting, prévue, est donc plus que compromise.

Le plan communal d'urgence a été levé à 23h30, confirme Françoise Pigeolet, bourgmestre faisant fonction.

Ouvert cette semaine à peine, au boulevard de l'Europe à Wavre, le Wavre Indoor Karting fait six cent cinquante mètres de long, sur deux étages et avec 21 virages.

Les gérants du karting ont communiqué sur Facebook suite à cet incident.