Le conseil communal d’Ottignies, convoqué mardi soir par l’opposition OLLN 2.0, a donc accepté à l’unanimité l’idée d’une "consultation populaire" concernant l’extension du shopping center L’Esplanade à Louvain-la-Neuve. Cette consultation devrait être organisée au plus tard pour le 31 mai 2017.

C’est la deuxième fois que des habitants sont appelés à donner leur avis sur un projet de shopping center. La première fois, c’était à Namur, le 8 février 2015, sur le centre commercial Côté verre qui débordait sur le square Léopold et ses quelques grands arbres. Et la population avait dit "non". Même si le résultat n’avait aucun caractère contraignant, il était malvenu politiquement parlant de ne pas le suivre…

Un bulletin plus complexe

Cet antécédent, les autorités ottintoises ont dû l’avoir solidement arrimé à l’esprit. Car "leur" consultation populaire sera davantage un appel à remarques. L’idée soumise au conseil par la majorité Ecolo-CDH-PS est en effet de permettre aux citoyens de dire oui ou non, mais en proposant dans un cas comme dans l’autre un certain nombre d’arguments à cocher. Le dépouillement permettra ainsi d’obtenir non seulement un avis positif ou négatif, mais aussi une pondération des arguments justifiant cette réponse. Un "comité de pilotage" composé de conseillers de la majorité et de l’opposition sera chargé d’élaborer le contenu du bulletin de vote.

Une autre dérogation aux règles énoncées dans le code wallon de la démocratie locale consistera à ne pas limiter les horaires de consultation à un dimanche matin. Compte tenu de ces particularités adoptées à l’unanimité, l’opération sera baptisée "consultation de la population" et non pas consultation populaire. Dont les étudiants, souvent non domiciliés dans la commune, pourraient toutefois être exclus. Ce dont s’est inquiété d’emblée l’assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL), qui fait partie de la plateforme citoyenne ayant demandé l’organisation de cette consultation.

Quelle extension ?

L’Esplanade a été ouverte en octobre 2005 sur 34 500 m², puis agrandie à près de 38 000 m², notamment par la Fnac. En 2010 déjà, preuve que son fort potentiel commercial a été perceptible en un rien de temps, un projet d’extension est lancé, porté par le développeur du centre, Wilhelm & Co, au bénéfice de son propriétaire, le groupe français Klépierre. Il s’agissait de prolonger le mall sur le terrain vague vers la station-service (3 niveaux de commerces) mais également de l’étendre sur son flanc est via le recouvrement des voies de chemin de fer. Soit, au total, 20 000 à 25 000 m² de magasins et de quoi achever proprement ce côté de la cité estudiantine.

Quelques mois plus tard, Klépierre reprit à son compte le projet et, surtout, l’option exclusive du droit emphytéotique sur les terrains. D’avis en suggestions, ce sont 18 000 m² qui seront finalement prévus, composés majoritairement de grandes surfaces manquantes dans l’Esplanade actuelle. Ils seront autorisés en 2014 par un permis socio-économique. Au grand dam d’associations d’habitants, du Conseil consultatif de l’économie (CCE) jugeant le projet trop classique pour une ville de transition, véritable laboratoire social et urbanistique, et… de la Ville de Wavre, effrayée de l’impact sur ses propres commerces.

Mais Klépierre n’a pas déposé de demande de permis d’urbanisme en bonne et due forme. Le résultat de la consultation de la population pourrait l’y amener puisque le chemin sera balisé. Surtout s’il garde le soutien de l’université qui s’attend à ce que la population néolouvaniste augmente encore, notamment avec les Chinois du futur China-Belgium Technology Center (CBTC). Il se dit toutefois déjà que s’il peut agrandir son centre sur le côté mais pas dans la prolongation vers la station-service, il jettera l’éponge. Car c’est la prolongation qui sera rentable.