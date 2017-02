L'expert désigné par le parquet a terminé l'examen du karting wavrien WIK, où une septantaine de personnes ont été victimes, samedi, d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO).

Les installations du karting de Wavre, où une septantaine de personnes ont été victimes d'une intoxication au CO samedi soir, n'étaient visiblement pas terminées. C'est ce qui ressort du rapport effectué par un experrt diligenté sur place par le parquet de Nivelles. En effet, sur quatre extracteurs de gaz d'échappement, seul un était fonctionnel, indique lundi Jean-Claude Elslander, procureur du Roi du Brabant wallon. De plus, le karting ne possédait pas de détecteur de CO en ordre de fonctionnement. "Ouvrir dans de telles conditions, c'était courir à la catastrophe. Il semble que les organismes d'agrégation ne sont pas passés", ajoute le procureur. En conclusion, ce bâtiment n'aurait jamais dû ouvrir ses portes dans de telles conditions."

Désormais, les enquêteurs vont s'atteler à déterminer les responsabilités exactes. Une information judiciaire, diligentée par le parquet de Nivelles, a été ouverte, en collaboration avec la zone de police de Wavre. Les responsables du karting - Ghislain et Grégoire de Mévius - devraient être entendus dans les prochaines heures pour faire la lumière sur cet incident.

Avec une question en filigrane : les de Mévius ont-ils sciemment ouvert le karting en sachant que les trois extracteurs défaillants n'étaient pas opérationnels ? Pour rappel, jeudi, lors de la soirée d'inauguration, les garages donnant sur la piste étaient étonnament restés ouverts pendant la course, alors que d'importants travaux avaient pourtant été réalisés pour l'isolation acoustique des lieux.



Dans notre édition de ce lundi, certaines sources évoquaient la possibilité que les garages aient été volontairement laissés ouverts pour créer une ventilation naturelle des lieux et ainsi combler la défaillance des extracteurs de fumée. Mais les conditions climatiques - un épais brouillard, peu de vent et des nuages bas - auraient joué en défaveur d'une ventilation naturelle. Jeudi soir, précisément, le fils d'un de nos journalistes avait été pris de vomissements et de maux de tête en rentrant chez lui, après avoir testé le karting.



Les gérants du site, si leur responsabilité était reconnue, risquent d'être poursuivis pour coups et blessures involontaires par défaut de prévoyance et négligence. Ils encourraient alors entre huit jours et six mois de prison ferme ou avec sursis, ainsi qu'une sérieuse amende.