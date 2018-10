L’émotion était grande ce dimanche, dans la cité guibertine. Le jeune Julien Breuer a réalisé son rêve : celui de succéder à son père Jean-François, bourgmestre lui aussi, décédé en 2011. "À l’annonce des résultats, il y avait un sentiment de fierté . J’ai pleuré. Je ne pensais pas obtenir un tel score et 970 voix de préférence. Je suis ensuite allé me recueillir sur la tombe de mon papa" , nous raconte-t-il au lendemain de sa victoire fêtée dignement.

À 33 ans, il devient le plus jeune bourgmestre élu dans la province du Brabant wallon. "À partir de maintenant, j’endosse beaucoup de responsabilités. Être élu, c’est bien mais il va falloir prendre les bonnes décisions" , insiste celui qui gérait les sports depuis 2012.

"Durant la campagne, j’en ai pris plein la figure de la part des autres partis. C’était attaque sur attaque", enchaîne-t-il.

Autant dire que les discussions actuelles avec les autres listes risquent d’être glaciales, lui qui propose d’élargir sa majorité. "On pensait faire 8 sièges. Au final, on en obtient 11. On pourrait gouverner seuls. Mais je vais proposer aux candidats d’élargir ou non notre majorité. Et s’il le faut, nous discuterons avec tout le monde. Ce dont je suis certain, c’est que cela prendra du temps. Inutile d’aller trop vite. Je pense que rien ne sera annoncé avant le mois de novembre."

Pourquoi ? "Parce que Mont-Saint-Guibert mérite une note de politique générale cohérente, qui réponde à nos besoins."

Actuellement, sur les six sièges du collège communal, MSG Co. Hé. Sion proposerait trois hommes et trois femmes. "Égalité parfaite ! Mais tout peut encore changer si d’autres accords surviennent", conclut le jeune bourgmestre en herbe.