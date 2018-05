Ce mardi soir, plusieurs explosions ont eu lieu sur le site de la future piste indoor d'athlétisme à Louvain-La-Neuve.

On n'est pas passé loin du drame comme on peut le voir sur cette vidéo prise par Antoine Van Belle, 18 ans, qui s'était approché des lieux. "Je me trouvais chez mes grands parents lorsque j'ai senti une odeur de brûlé.On se demandait ce que c'était, une colonne de fumée noire était visible mais on ne voyait pas d'où cela provenait. J'ai pris mon vélo et me suis approché. J'ai constaté que c'était la future piste indoor qui était en feu !

J'ai entendu une première explosion. On nous a fait alors reculer. A ce moment, les pompiers sont arrivés, ils ont déployé la grande échelle et deux pompiers ont escaladé l'échelle et ont commencé à utiliser leur lance pour éteindre le foyer. J'ai alors vu des flammes sortir de deux-trois bonbonnes et me suis dit que cela allait probablement dégénérer. J'ai pris mon téléphone pour filmer et juste à ce moment, une violente déflagration a eu lieu! Une énorme flamme a frôlé les pompiers sur la grande échelle! La police est alors intervenue, nous obligeant de nous éloigner. Ne souhaitant pas de souci, j'ai quitté les lieux. Sincèrement, cette explosion était très impressionnante!