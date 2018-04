2

Be Scout, un rassemblement de 25.000 scouts, a débuté ce samedi à Louvain-la-Neuve

L'événement Be Scout, mis sur pied par la Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique et rassemblant 25.000 scouts de Wallonie et de Bruxelles (sur 60.000 membres de cette fédération), a débuté samedi matin à Louvain-la-Neuve. Baladins, ...