Louvain-la-Neuve: Le prix des parkings double

Brabant

Depuis quelques années, se parquer à Louvain-la-Neuve n’est plus ce qu’il y a de plus facile à faire. Mais le plus inquiétant, c’est cette augmentation continue du prix des parkings de l’Esplanade, le principal pôle commercial de la commune.

Une situation qui inquiète et surtout interpelle les élus CDH de la commune. "Nous sommes scandalisés par l’augmentation de plus de 80 % des prix des parkings, déplorent les humanistes. Pour l’avenir, nous souhaitons une gestion des parkings dans l’intérêt public à Louvain-la-Neuve et non pas uniquement d’un actionnaire financier privé. De plus, nous aimerions un accès plus démocratique à la ville, en particulier pour aider les activités culturelles et sociales."

Il faut dire que depuis que les parkings situés sous la dalle ont été vendus en 2005 à un opérateur privé, les prix n’ont cessé de grimper. A titre d’exemple, en 2005, se garer pendant cinq heures ne coûtait "que" 5,40 euros alors qu’en 2016, il faudra débourser… 10,70 euros pour le même laps de temps. Soit une augmentation de 98 % ! "Il est triste de constater que même en période estivale où la ville et la GCV (ASBL Gestion Centre-Ville) investissent pour créer des activités, suppléant l’absence des étudiants (comme avec Louvain-la-Plage, les concerts…), aucun effort n’a été consenti sur la tarification alors que ces activités créent aussi du bénéfice pour cet opérateur", enchaîne-t-on au CDH.

Impact sur le commerce ?

Une augmentation des prix qui pourrait avoir un impact très négatif sur l’économie locale et faire fuir les clients ! "Je ne pense pas qu’il faudra aller si loin et les gens font bien leurs calculs, précise David da Câmara Gomes, l’échevin de la Mobilité. Ceux qui font leurs courses utilisent des tickets de parking gratuits alors que ceux qui vont au théâtre ou au cinéma bénéficient d’un tarif réduit. Mais à nouveau, qui fait l’effort ? Ce sont les commerçants qui tentent de conserver une certaine attractivité. Il y a quelque chose qui n’est pas juste alors que c’est dans l’intérêt de tout le monde d’avoir de l’attractivité."

Si pour le moment, la situation n’est pas alarmante, elle pourrait le devenir dans un avenir proche si les choses ne changent pas et que le prix des parkings ne cesse de grimper.