De l’herbe qui pousse entre les dalles d’un trottoir, des déjections canines qui traînent sur la route et qui obligent les piétons à faire des slaloms ou encore des haies non entretenues qui forcent les piétons à marcher sur la rue pour les éviter, voici quelques (petites) incivilités qui, l’air de rien, rendent le quotidien et le cadre de vie des Waterlootois bien moins rose.

Afin de lutter contre ces incivilités, les autorités communales vont lancer une campagne de sensibilisation à cette problématique en ce début d’automne. Et si dans un premier temps, il s’agira d’une phase d’information, une seconde, répressive pour les récidivistes, est également à l’ordre du jour.

Stewards urbains

Concrètement, la police de Waterloo travaillera en partenariat avec les stewards urbains. Lorsque ceux-ci constateront une infraction, ils tenteront, dans un premier temps, d’entrer en contact avec son auteur afin de lui expliquer que ce n’est pas autorisé. Si le comportement problématique devait perdurer, un procès-verbal pouvant donner lieu à une sanction administrative sera adressé. Et en dernier recours, la commune se réserve le droit de procéder au nettoyage ou de mandater une société privée pour le faire… aux frais du contrevenant.

Bien entendu, l’intention des autorités communales n’est pas de sanctionner à tout-va mais bien de sensibiliser, chaque citoyen devant en principe entretenir son trottoir et ses accotements, tailler les haies qui dépassent sur la voie publique, ramasser les déjections des animaux, jeter ses détritus à la poubelle et ramasser les déchets des sacs-poubelle éventrés.