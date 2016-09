Pas de courrier distribué ce mardi à Braine-l'Alleud, Waterloo, Tubize et Braine-le-Château

Brabant

Environ 70% des facteurs du bureau de Braine-l'Alleud ont décidé de débrayer, mardi, après avoir distribué les journaux. Le courrier ne sera donc pas distribué dans les boites aux lettres de Braine-l'Alleud, Waterloo, Tubize et Braine-le-Château.

Le personnel de la poste brainoise proteste contre la mise en place d'une nouvelle version du système Géoroute depuis le 22 août, qui pose de gros problèmes d'organisation. Ils dénoncent également un manque de personnel. Une réunion d'urgence du comité régional de concertation est prévue en matinée pour tenter de débloquer la situation. "Le nouveau Géoroute mis en place au mois d'août engendre du retard dans la préparation et dans la distribution, ce qui cause beaucoup de stress et de problèmes. Huit équivalents temps plein en nuit ont été supprimés, et le travail a été reporté sur les facteurs mais ceux-ci ne sont pas des trieurs: cela ne fonctionne pas. Le personnel en a assez et il a décidé de débrayer ce mardi matin", confirme Dominique Dupont, délégué CGSP Poste.

Le bureau de Braine-l'Alleud compte 80 facteurs qui distribuent le courrier à Braine-l'Alleud, Waterloo, Tubize et Braine-le-Château. Une réunion avec la direction régionale de bpost est prévue à partir de 9h pour tenter d'apporter des solutions aux problèmes d'organisation dénoncés par le personnel.