À Bruxelles, plus d’un quart des logements publics et privés sont surpeuplés, toutes communes confondues et toutes tailles confondues. C’est en tout cas ce qui ressort de l’enquête 2017 de l’Observatoire des loyers de la SLRB (Société de logement de la Région bruxelloise).

C’est-à-dire qu’on estime qu’ils disposent au moins d’une pièce manquante par rapport à ce qui serait nécessaire, compte tenu du nombre d’enfants et de leur âge. Parmi ces logements, 6 % sont très surpeuplés. En clair, il leur manque deux pièces ou plus par rapport à ce qui serait nécessaire.

Sur l’ensemble de la Région, 7 % des logements loués sont des studios ou des appartements de moins de 54 m², ils représentent le choix de prédilection des familles précarisées grâce à leur coût moins élevé (498 € en moyenne). Pour ne pas arranger les choses, ce sont principalement des logements petits à moyens qui sont caractérisés par un surpeuplement plus important. Par exemple, 10 % de ces petits logements sont considérés comme étant fort surpeuplés et sont occupés par des ménages avec plusieurs enfants alors que le reste est occupé par des personnes seules ou en couple.

De mauvaises conditions de confort

Et ce sont surtout les personnes seules avec enfants qui connaissent les problèmes les plus importants de surpeuplement, surtout lorsque ces ménages ne disposent pas de revenus du travail mais d’allocations sociales, toujours selon la SLRB.

Une autre constatation qui émane de ce rapport régional concerne les conditions de confort de ces logements. En effet, de manière générale, les conditions de confort des petits logements sont nettement moins bonnes que celles des autres logements. Ainsi, 42 % de ces logements sont de niveau mauvais à moyen alors que ce ne sont que 24 % de l’ensemble des logements qui se trouvent dans ces mêmes conditions. "Les logements aux mauvaises conditions de confort sont plus souvent surpeuplés que les autres, signe à nouveau de la précarité d’accès au logement d’une partie des locataires bruxellois", indique la SLRB.

Ces chiffres mettent donc clairement en exergue la précarité de 10 % de la population locative qui se réfugie dans des logements à 500 € par mois, qui sont nettement trop petits pour leur taille de ménage et dont deux sur cinq sont de niveau moyen.