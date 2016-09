Un incendie ravage le resto "le Kobo" et fait deux blessés légers à Waterloo

Brabant

Un violent incendie s’est produit dans la nuit de lundi à mardi à 1h45 à Waterloo dans la rue François Libert. Si pour le moment, les causes du sinistre n’ont pas encore été déterminées, le feu a complètement ravagé l’annexe du restaurant "le Kobo".

De plus, deux personnes, une mère et sa fille, ont été légèrement intoxiquées à cause des fumées mais leurs jours ne sont pas en danger. Elles ont été transportées vers l'hôpital de Braine-l'Alleud.

L’intervention a été longue pour les hommes du feu de Braine-l’Alleud qui sont restés sur place jusque 5h du matin.