L'ancien joueur d'Anderlecht sera sur la liste PS à Tubize.

Le plus célèbre des habitants de Clabecq, l’ancien footballeur professionnel Walter Baseggio, a annoncé mercredi qu’il intégrait la liste du bourgmestre Michel Januth (PS) pour les élections communales d’octobre prochain à Tubize. Cette liste d’ouverture est soutenue par les instances socialistes mais se présentera sous un autre nom: il s’agira de l’ "Equipe du bourgmestre".

Pour Walter Baseggio, qui avoue avoir été sollicité par d’autres listes, l’important n’est pas vraiment la couleur mais l’humain.

"Je trouve qu’il faut écouter tout le monde et s’aider ensemble, indique l’ancien Anderlechtois. C’est cela que je veux faire: rester à l’écoute de tous, et aider les gens de Tubize. Dans le travail qui a été fait jusqu’à présent, il y a de très bonnes choses. J’ai choisi ce parti parce que ce sont des gens disponibles. Parmi les thèmes qui me sont chers, il y a évidemment le sport, et pas seulement le football. Mais aussi l’éducation, la jeunesse, le travail avec les écoles. Et impliquer les anciens pour un respect mutuel."

Le PS dirige actuellement Tubize en coalition avec Ecolo et le MR. Le bourgmestre Michel Januth assure qu’il n’y a actuellement pas d’accord avec les autres partis, et qu’il n’y en aura pas avant les élections d’octobre. Mais si les citoyens lui en donnent la possibilité dans les urnes, le maïeur socialiste se montre favorable à une reconduction de l’alliance actuelle.