L’an passé, environ 28.000 cyclistes en moyenne ont été comptabilisés à Bruxelles par l’ASBL Provélo. Soit une hausse de 13 % en moyenne entre janvier 2016 et janvier 2017 et de 12 % entre novembre 2016 et 2017. A contrario, le doublement du nombre de jours de pluie en septembre 2017 (20 au total) par rapport à septembre 2016 s’est fait ressentir : - 16 % par rapport à septembre 2017, poursuit Provélo suite à son comptage annuel mené sur 26 carrefours stratégiques bruxellois.

Pour le ministre en charge de la Mobilité Pascal Smet (SP.A), cette "consolidation est très positive. En 2016, le nombre de cyclistes avait crû de manière extraordinaire à cause des attentats, rappelle-t-il. Les gens avaient peur de descendre dans le métro. Nous avions remarqué qu’il y avait beaucoup plus de cyclistes sur le trajet du métro, jusqu’à atteindre des pics de + 50 % à certains endroits. Cette consolidation est une excellente nouvelle, car elle démontre que le vélo est resté crédible aux yeux des nouveaux usagers" , s’enthousiasme Pascal Smet, qui entend désormais mettre de nouveaux Bruxellois en selle.