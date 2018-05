Depuis novembre 2015, la Ville de Bruxelles a été saisie de questions, remarques et plaintes de quelque 350 personnes à propos du piétonnier en cours de réaménagement sur les boulevards du centre, a indiqué jeudi la cellule des boulevards du centre. Parmi celles-ci, ce sont les commerçants qui ont sollicité le plus souvent cette cellule d'information mise en place par la commune centrale de la capitale. Toute personne qui aurait une question ou une critique à propos de la zone piétonnière, actuellement en chantier, et qui s'étend de la place De Brouckère jusqu'au-delà de la Bourse, peut l'envoyer à l'adresse générale Julien.Mille@brucity.be. "Julien" est le prénom de Manneken Pis et "Mille" fait référence au code postal du centre de Bruxelles. Quelque 350 personnes y ont ainsi soumis leur demande d'information concernant différents interlocuteurs.

"Nous entretenons des contacts réguliers avec des personnes qui font souvent appel à nous mais nous répondons aussi à des questions uniques", a expliqué Vanessa Goossens de la cellule des boulevards du centre.

Selon celle-ci, la fréquence des remarques peut varier, par exemple en fonction de ce qui se passe sur le terrain, et des phases de chantier, voire de la diffusion d'un dépliant d'information. Cela va parfois jusquà 10 à 20 remarques par semaine.

L'agenda des travaux, le futur aménagement de l'espace et l'accessibilité des lieux sont les sujets les plus souvent abordés. Un quart des remarques adressées proviennent des commerçants. Suivent les riverains (16%), les étudiants (10%) et les travailleurs du centre de la ville (9%). Plus d'un tiers (36%) des demandes ne donnent pas d'indication de catégorie sociologique.

Une équipe de stewards, la Bruciteam, est également présente du lundi au vendredi pour suivre la situation sur place.