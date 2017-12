C’est le premier bilan criminalité de 2017. Elle concerne la plus violente, celle des meurtres et assassinats qui, en 2017, a atteint à Bruxelles son seuil historique le plus bas.

Selon le porte-parole Denis Goeman, le parquet de Bruxelles a ouvert 43 dossiers pour homicide depuis le 1er janvier, soit deux fois moins qu’en 2014, et c’est ce qui permet d’objectiver une baisse record des crimes dans la capitale, un recul observé depuis trois ans.

