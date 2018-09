La seconde Nuit du sport organisée par la Ville de Bruxelles s'est déroulée samedi soir, de 17h00 à 23h00, dans le centre ainsi qu'au bois de la Cambre.

De multiples démonstrations et initiations sportives étaient proposées, et des infrastructures sportives de la Ville ont ouvert leur portes gratuitement au public. "La course de drones, qui a été réitérée au Mont des Arts, a attiré entre 15.000 et 20.000 passants qui ont assisté à l'évènement", indique Fabien Watteyne, collaborateur de l'échevin des Sports de la Ville de Bruxelles. "Un million et demi de personnes l'ont par ailleurs suivi sur les réseaux sociaux. 5.500 personnes se sont par ailleurs inscrites à la Night run, une course où les joggeurs munis d'une lampe frontale font une boucle dans le centre au départ du Palais royal."

Entre 20.000 et 30.000 personnes sont passées dans le piétonnier où se tenaient des activités, dont des démonstrations et initiations aux arts martiaux, ajoute-t-il. "Les curieux ont pu aussi découvrir le bateau à rames Layla, long de 9 mètres, qui traversera l'Atlantique en décembre. La Wave Surf Pool, une vague à surfer, installée sur la place de la Bourse depuis le week-end dernier à l'occasion du Zot Day, a attiré quelques 1.000 amateurs."