Le stade Roi Baudouin, où les Diables Rouges joueront leur dernier match de qualifications au Mondial 2018 en Russie contre Chypre mardi soir, ne sera pas desservi par les transports en commun en raison du mouvement de grève organisé à la suite d'un appel lancé par la CGSP, annonce la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib).

A partir de 17h, la ligne de tram 7 sera limitée à l'arrêt Centenaire et ne desservira donc plus le Heysel, et donc les alentours du stade Roi Baudouin. Quant à la ligne de métro 6, elle est à l'arrêt complet.

Seule la ligne de métro 1 est exploitée. La fréquence sur cette ligne est toutefois fortement réduite, à raison d'une rame toutes les 20 minutes environ, indique la Stib. Du côté des trams, outre la ligne 7,les lignes 3, 4, 82, 92 et 94 sont en service, mais également à fréquence réduite par rapport à une journée normale. Les bus ne sortent, quant à eux, pas des dépôts.