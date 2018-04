Pendant un mois, le quartier Dansaert devient dansAeRT BRUT, un parcours d'art. Jusqu'au 12 mai, des oeuvres réalisées par des artistes porteurs d'un handicap mental sont exposées en vitrine des boutiques du poumon de design et de la mode bruxellois. L'événement se clôturera officiellement sur une vente aux enchères au MAD (Centre de Mode et de Design) le 17 mai. Les fonds récoltés seront reversés aux ASBL Le 8ème Jour et au Centre Culturel de Strombeek.

Pour Lieve Buyse, l'administratrice de l'association Dansaert et gérante du commerce de chaussures Hatshoe, "l'objectif est de mettre à l’honneur ces artistes atypiques tout en incitant les visiteurs à redécouvrir notre quartier commerçant. Les boutiques sont ouvertes à tous, sans obligation d’achat". 35 enseignes participent à l’événement et chacune a trouvé sa manière de mettre en valeur l'oeuvre qui lui a été attribuée. Entre sous-vêtements, chaussures ou chemises proposées en vitrine pour l'occasion, chaque peinture a trouvé sa place.

© Nina Closson



La commerçante poursuit : "On a fait le tour des commerçants pour leur expliquer le projet. Nous visons celles qui font de la mode ou du design, et pas des chaînes. Nous avons choisi des boutiques uniques, qui ont leur propre caractère et que l'on ne trouve qu'à Bruxelles. Vous ne verrez pas le 10e Zara..."

© Nina Closson



Le projet est l'initiative des commerçants du quartier, en concertation avec la ville. Il représente une plus-value pour le quartier. Il ne s'agit cependant pas d'un réel parcours pour les promeneurs car trop rares sont les commerçants qui prennent part au projet par rapport à la densité en boutiques du quartier. Un plan devrait être distribué prochainement afin de simplifier la promenade.

© Nina Closson



Le parcours s'expose en parallèle de l'ouverture de la 50ème édition d'Art Brussels qui a lieu du 19 au 22 avril. Des navettes seront mises à disposition des visiteurs pour le week-end, reliant Tour & Taxis au MAD.