La toute première Institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ) en Région bruxelloise s’implantera dans les bâtiments de l’ancien internat pour garçons Victor Horta, situé au 150 chaussée de Bruxelles à Forest, à quelques mètres de Forest National, à l’horizon 2020. Il hébergera vingt garçons et dix filles, en régime ouvert.

Mais l’accueil réservé par les riverains à ce projet est glacial : bon nombre d’entre eux sont furieux envers la commune. Ils déplorent l’absence totale de concertation concernant ce projet qui, selon eux, va altérer sur la quiétude du quartier.

"Nous avons appris la nouvelle par la presse ! Ce projet a été fait sans concertation préalable avec les habitants qui verront leur bien-être directement impacté par cette décision , explique Sophie Michez, une maman de deux enfants de 8 et 10 ans. J’ai conscience qu’il faut une IPPJ en Région bruxelloise mais l’endroit n’est pas adéquat. Les enfants jouent dans les parcs avoisinants et je n’ai pas envie qu’ils côtoient de s délinquants puisqu’il est question d’un centre ouvert."

De nombreux riverains furieux

Une pétition circule actuellement dans le quartier afin que la commune fasse machine arrière. "Forest compte déjà sur son territoire bon nombre de nuisances à la qualité de vie et au bien-être des habitants : un centre de tri-recyclage de déchets, un centre de compostage avec des odeurs pestilentielles, deux prisons et plusieurs entreprises", explique de son côté Cédric De Permentier (MR), future tête de liste aux élections communales.