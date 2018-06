Un individu qui se trouvait en compagnie de deux hommes jeudi vers 17h40 sur la station du métro Clémenceau à Anderlecht, a exhibé une arme à feu. Les trois hommes ont pris la fuite et deux d'entre eux ont pu être interceptés dans le métro dont l'un se trouvait en possession d'une arme à feu, indique le parquet de Bruxelles. Une patrouille de la Stib a été avisée par un particulier qu'un homme avait exhibé une arme à feu sur le quai de la station de métro Clémenceau. Le visionnage d'images de vidéosurveillances a en effet permis de repérer trois hommes en bout de quai dont l'un d'eux sortait de sa sacoche ce qui ressemblait à une arme à feu. L'homme l'agitait mais ne visait personne en particulier. Il aurait fait mine de tirer ou aurait tiré dans un mur de la station.

Deux des individus qui composaient le trio ont été interceptés dans le métro et l'un d'eux avait sur une arme, dont la nature exacte n'est pas encore connue. On ignore en effet encore s'il l'arme exhibée sur le quai était réelle ou factice. La station Clémenceau a été fermée durant la descente du laboratoire scientifique de la police fédérale et est à présent rouverte.