Les animations du réveillon du Nouvel An débuteront à 20h00 à Bruxelles sur le piétonnier, entre la Bourse et la place De Brouckère, et ce jusque 01h00 du matin, annonce mardi la société chargée de l'organisation des grands événements sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

Le traditionnel feu d'artifice de la Saint-Sylvestre, annulé l'an dernier en raison de la menace terroriste, aura bien lieu cette année, a confirmé Brussels major events. Des spectacles déambulatoires ainsi qu'un DJ amuseront la foule tandis qu'un spectacle son et lumière, dont un feu d'artifices, est programmé à minuit depuis la place De Brouckère.

Un dispositif de sécurité adapté à l'événement sera mis en place puisqu'à partir de 19h00, le site de l'événement sera accessible uniquement via le boulevard Anspach (en venant de la gare du Midi), la rue des Teinturiers, la rue des Pierres, la rue des Riches Claires, la rue Jules Van Praet et la rue Auguste Orts. A cette heure-là, les autres rues adjacentes au boulevard Anspach, situées à proximité de la place De Brouckère, seront fermées.

Des contrôles d'accès auront lieu aux entrées. Les spectateurs sont invités à ne pas s'encombrer de sac et les bouteilles en verre seront interdites sur le site de l'événement, ainsi que l'usage privé de pétards et feux d'artifices.

En 2014, 100.000 personnes avaient assisté à la première édition du réveillon du Nouvel An place de Brouckère. Auparavant, le feu d'artifice avait lieu au Mont des Arts.