L'ensemble du territoire est placé sous code orange pour la nuit de mardi à mercredi en raison des vents violents prévus, annonce l'Institut royal météorologique. Celui-ci avait auparavant lancé une telle mise en garde pour la côte uniquement, tandis que le reste du pays se trouvait sous code jaune.

Le vent devrait atteindre une puissance de 7 Beaufort sur le littoral et de 6 Beaufort à l'intérieur du pays. Pendant la seconde partie de la nuit, les rafales pourront monter jusqu'à 110 km/h, voire davantage localement. De la pluie et de l'orage sont également prévus.

Le code orange indique qu'"un vent très fort avec des rafales encore plus fortes" sont attendus. "La vitesse du vent et des rafales est exceptionnellement élevée au-dessus des terres. Ce vent très fort avec des rafales rend la marche pénible face au vent, les arbres sont fortement secoués et des gros arbres peuvent être renversés, des branches peuvent se briser et des dégâts sérieux peuvent être occasionnés aux habitations." L'IRM appelle donc à la plus grande prudence.

Les dispositions à Bruxelles

Les espaces verts de la Région bruxelloise seront fermés au public dans la nuit de mardi à mercredi et toute la journée du mercredi pour des raisons de sécurité, annonce Bruxelles Environnement.

L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement recommande de ne pas circuler dans les parcs, bois et forêts de la Région entre mardi 18 heures et jeudi 4 janvier. L'accès à ces espaces sera interdit et, pour ceux ne disposant pas de dispositifs de fermeture, des avis seront apposés aux entrées. Les gardiens de parc et les surveillants forestiers seront également présents pour informer le public.

La réouverture est prévue jeudi en matinée, après inspection, nettoyage et sécurisation des espaces verts. Bruxelles Environnement préconise en outre d'éviter de se tenir à proximité des arbres.

Un numéro d'appel pour des interventions non urgentes

Le Service public fédéral Intérieur activera ce mardi à partir de 20 heures le numéro 1722. Les personnes qui font face à des dégâts liés aux fortes rafales de vent ou aux inondations prévues par l'IRM sont priées de composer le 1722 pour joindre les pompiers, insiste le SPF Intérieur. Le 112 est en effet réservé aux situations de danger vital.

Le numéro 1722 a été mis en place le 1e août 2017 afin de désengorger le 112 quand il n'y a pas d'alerte vitale mais que l'intervention des pompiers est requise. "Si vous appelez tout de même le numéro d'urgence 112 pour une intervention non urgente des pompiers, l'opérateur ne vous aidera pas davantage et vous demandera d'appeler le 1722", prévient l'administration.