Ce dimanche 14, c’était convenu de longue date : les partis DéFi, PS et MR devaient se rassembler, à Berchem-Sainte-Agathe, pour renverser la majorité actuelle, la Liste du Bourgmestre, bien connue pour sa tête de liste : Joël Riguelle. Cela fait maintenant quelques semaines que ces partis avaient prévu de se rassembler afin de mettre leur stratégie en place. La tête de liste et le deuxième de chaque parti avaient pour but de se réunir afin d’arriver à un accord.

Alors que les négociations devaient prendre place à 16h au domicile d’un des membres du parti DéFi, les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévu. Un des membres du parti DéFi rapporte que le PS s’est longuement fait attendre pour finalement ne jamais venir. Yonnec Polet, chef de groupe PS-sp.a, n’aurait donné aucune nouvelle pendant toute la journée aux deux autres partis. Il ne s’est finalement jamais présenté aux négociations. Sans avoir rien dit à aux autres partis, Yonnec Polet signait alors un accord avec...Joël Riguelle.

En s’associant avec la Liste du Bourgmestre, le PS fait gagner encore plus de points au parti majoritaire, ne laissant aucune possibilité à DéFi et l’Open MR de prendre le dessus. Pour compléter l'attelage, Ecolo/Groen rejoint la majorité Liste du Bourgmestre-PS/Spa+.