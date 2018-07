Des affrontements ont eu lieu Avenue de Jette à la fin du match entre la France et la Belgique.45 policiers et un combi sont descendus sur place et se sont pris des jets de pierre de la part des supporters récalcitrants.

Une ambulance a aussi été appelée. Le tram 19 est à l'arrêt et le bus 15 est dévié.

Les affrontements ont pris fin vers 22h50.