Bruxelles: 90.000 visiteurs pour la BD, 50.000 pour la bière

Bruxelles

Plus de 90.000 personnes ont participé à la septième édition de la Fête de la BD, depuis son ouverture vendredi, selon les organisateurs. Dimanche, quelque 25.000 personnes ont suivi la 8ème édition de la Balloon's Day Parade. Le gonflage des ballons géants a commencé à 10H00 à la place des Palais. Dès 14H00, le cortège a sillonné au son des fanfares les rues du centre-ville avant de terminer à 18H00 place De Brouckère. Le robot BB8 de Star Wars a fait sa première apparition cette année aux côtés des personnages de Tintin, Spirou, ou du Chat.

La 4ème édition du Rallye journal Tintin a par ailleurs rassemblé dimanche près de 50 voitures d'époque. Après un parcours passant par le Musée Hergé à Louvain-La-Neuve, elles ont terminé leur course place des Palais à Bruxelles en début d'après-midi. Un jury a récompensé les véhicules et équipages les plus fidèles aux originaux dessinés. Plus largement durant le week-end, le Manneken-Pis a revêtu sa tenue de Spirou.

Les chapiteaux du Festival BD se sont cette année plus largement déployés dans le parc de Bruxelles, pour atteindre une surface occupée de 6.000 m2. Plus de 200 auteurs de BD ainsi que 35 éditeurs francophones et néerlandophones étaient présents. Une dizaine de régions ont été invitées au sein du pavillon international. Le Québec, invité d'honneur de cette 7ème édition, a présenté l'histoire de sa bande dessinée via une exposition et quelque 300 titres nationaux. Une vingtaine d'auteurs québécois étaient présents.





Les Brasseurs belges ont attiré plus de 50.000 personnes sur la Grand-Place de Bruxelles





Les festivaliers étrangers, qui pèsent généralement pour plus de deux tiers de la fréquentation, étaient moins nombreux que les autres années, certains brasseurs ayant notamment observé moins de visiteurs américains que les éditions précédentes.

Le Week-end de la bière des Brasseurs belges qui se clôturait dimanche soir a attiré plus de 50.000 visiteurs sur la Grand-Place de Bruxelles, a indiqué le président de la fédération des Brasseurs, Jean-Louis Van de Perre. "Nous restons avec un sentiment très positif pour une année tout de même un peu spéciale", a-t-il commenté. Un périmètre de sécurité supplémentaire dans chacune des voies d'accès donnant sur la Grand-Place avait été prévu pour cette édition 2016, une mesure liée à l'organisation d'un tel événement à Bruxelles, toujours sous niveau 3 de la menace terroriste.

L'an dernier, quelque 60.000 personnes avaient fréquenté le festival. "Dans les circonstances actuelles, on peut être satisfait. Tout s'est déroulé sans incident et on a montré que nous étions là avec notre boisson nationale", a ajouté le président des Brasseurs.

@rvdu78 Si tu as apprécié, le temple de la bière ouvrira en 2017 à Bruxelles. pic.twitter.com/XGvhtWPOKF — Garcia Manu (@Fun585) 3 août 2016

Les festivités avaient débuté vendredi après-midi par la bénédiction de la bière et l'intrônisation au sein de la Chevalerie du Fourquet de personnalités comme Denise Campbell, ambassadeur des Etats-Unis en Belgique, ou le vice-Premier ministre Open Vld, Alexander De Croo, dont le père Herman avait déjà connu les mêmes honneurs. Le ministre de la Coopération au développement a indiqué apprécier particulièrement les bières brunes de sa région, les Ardennes flamandes.

Sur le Vismet, samedi, le Brussels Beer Project a de son côté attiré 2.500 personnes pour la première édition de son "Good Beer Feast", un bilan qui satisfait les organisateurs. Une douzaine de brasseries internationales étaient rassemblées à l'initiative de la brasserie bruxelloise pour 44 brasseries belges présentes sur la Grand-Place.

Bruxelles faisait également la fête à la bière italienne, le Moeder Lambic proposant pendant trois jours, place Fontainas, une cinquantaine de bières artisanales de la Botte.