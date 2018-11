C’est une décision qui a été prise et qui, selon nos informations, suscite des questionnements voire la consternation vu les montants importants en jeu.

Le gouvernement bruxellois a décidé d’uniformiser le parc des abribus. Et c’est le ministre de la Mobilité, Pascal Smet (SP.A), qui est chargé de ce dossier visiblement très sensible.

Proche avenir

Jusqu’ici, l’organisation des marchés visant à installer des abribus sur la voie publique (avec ou sans publicité) était une compétence (concession) gérée par les communes. D’où l’implantation de différents types d’abribus sur l’ensemble du territoire bruxellois. "Pour la première fois à Bruxelles, sous ce gouvernement et dans un proche avenir, la situation va être uniformisée. En effet, la Région a informé l’ensemble des communes du lancement (par la Stib) d’une procédure visant à désigner un seul et unique prestataire pour la conception et le placement des abribus sur l’ensemble du territoire de la Région bruxelloise. La procédure est en cours et le marché doit y répondre dans les mois qui viennent. Aucune décision n’a donc été prise sur le sujet", explique le porte-parole de Pascal Smet qui n’en dira pas plus.

Appel d’offres

On suppose donc que la décision porte sur le choix d’un nouveau candidat pour l’appel d’offres. Car, d’après nos informations, la Région bruxelloise semble déterminée à se défaire de la gestion par JCDecaux. Mais impossible d’avoir une confirmation ni de savoir du côté du cabinet Smet si casser le contrat (avec quelle échéance ?) ne pose aucun problème. Si JCDecaux est effectivement mis hors jeu, on pourrait donc aboutir à une situation où les abribus actuels seraient détruits pour en construire d’autres...

Du côté de la Stib, il ne fut pas possible d’obtenir des informations supplémentaires.

Groupe familial d’origine française, JCDecaux est le numéro un mondial de la communication extérieure avec quatre activités : mobilier urbain, affichage grand format, transport et vélos en libre-service.

En plus des abribus, JCDecaux gère notamment en Belgique les concessions publicitaires de Brussels Airport, Brussels South Charleroi Airport