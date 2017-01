Après un test jugé concluant dans la station de métro Porte de Hal en septembre dernier, l’installation du wifi s’est poursuivie ces derniers mois. Un quart des stations de métro bruxelloises sont désormais équipées du wifi, a annoncé hier le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (SPA).

Depuis le 1er janvier, Les usagers de la Stib peuvent donc utiliser gratuitement le wifi sur les quais ainsi qu’à l’entrée de 15 stations de métro : Maelbeek, Trône, Porte de Namur, Louise, Porte de Hal, Gare du Midi, Clémenceau, Delacroix, Madou, Botanique, Rogier, Yser, Ribaucourt, Simonis/Elisabeth et Gare de l’Ouest.

Le projet a semble-t-il pris un peu de retard. En septembre dernier, la Région avait en effet annoncé que 26 des 69 stations de métro de la Stib seraient équipées de wifi d’ici la fin de l’année 2016. "D’ici fin septembre, toutes les stations de métro disposeront d’un accès gratuit au wifi. Ceci s’inscrit dans les investissements de la Région bruxelloise dans les transports publics et smart city", commente le ministre Smet.

En effet, l’installation du wifi dans les stations de métro fait partie d’un plan global plus vaste visant à renforcer l’inclusion numérique en multipliant les points d’accès gratuits en ville. Selon la secrétaire d’État bruxelloise en charge de la Transition numérique Bianca Debaets (CD&V), on peut actuellement compter sur 70 hotspots dans les rues, sur les places et dans les immeubles publics de la Région bruxelloise.

Tous portent le même nom, à savoir wifi.brussels. Les utilisateurs qui s’y connectent aboutissent automatiquement à une page qui, moyennant l’encodage des données de login correctes, leur fournit un accès à Internet.

Il y a quelques mois, le service offert par le réseau wifi.brussels avait abandonné son ancienne appellation Urbizone. Un changement de nom qui accompagne un nouvel élan : la multiplication des hotspots ainsi qu’une amélioration du système. En effet, la connexion est devenue encore plus facile puisque le réseau reconnaît désormais automatiquement l’utilisateur d’un hotspot à l’autre sans nécessairement s’identifier à chaque fois.