Sauf avis contraire du Conseil d’Etat, la Région bruxelloise entamera au printemps les travaux de reconfiguration de l’avenue Franklin Roosevelt, axe de pénétration dans la capitale situé au sud de celle-ci, sans modifier son projet qui prévoit deux bandes de circulation pour les voitures et une piste cyclable séparée et sécurisée dans chaque sens, a indiqué vendredi après-midi le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (SP.A). Celui-ci était interrogé par Bruno De Lille (Groen) sur les suites qu’il comptait donner à l’annonce du recours en suspension et en annulation du projet introduit au Conseil d’Etat et auquel s’est jointe la Ville de Bruxelles, à l’instigation du premier échevin libéral Alain Courtois.

Auparavant, chaque sens de circulation, large de 6,50 mètres, était partagé en deux bandes réservées au trafic routier. Dans un aménagement temporaire, par marquage au sol, cette largeur a été réduite à une bande de 5,20m, le reste de l’espace étant réservé à une bande pour les cyclistes, ce qui a mené à des situations parfois dangereuses dans lesquelles des automobilistes roulent partiellement sur cette piste cyclable.

Le projet de la Région prévoit la création d’une piste cyclables séparée, et la réintroduction de deux bandes pour le trafic routier dans chaque sens, "conciliable avec les attentes de la Ville", mais sur 5,70m, ce qui aura pour effet de réduire de manière naturelle la vitesse des véhicules sur un axe limité à 50km/h, mais où elle est très souvent dépassée, a expliqué le ministre.

Le ministre a estimé que la réaction de certains riverains n’était motivée par leur haine pour les cyclistes. Il a déploré le soutien apporté par Alain Courtois à "des gens qui n’aiment pas les cyclistes". "En tant qu’échevin des Sports, il devrait s’attendre à ce que des gens roulent à vélo pour leur santé", a-t-il conclu.