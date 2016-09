Bruxelles: la campagne pour le Dimanche sans voiture est lancée

Bruxelles

Le ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux Publics, Pascal Smet, a donné le coup d'envoi de la Semaine européenne de la Mobilité ce vendredi matin à Bruxelles. En vélo électrique depuis la place Royale jusqu'à la place Saint-Josse, il a inauguré les premiers conteneurs de "Mobilmix", une exposition temporaire consacrée aux solutions de mobilité novatrices et durables développées à Bruxelles et en Europe. Conçue avec la collaboration d'Eurocities, un réseau de grandes villes européennes, l'exposition est installée dans des conteneurs répartis dans divers lieux publics de sept communes bruxelloises. Ces conteneurs resteront ouverts jusqu'à vendredi prochain.

"C'est important de montrer ce que nous faisons pour transformer Bruxelles d'une ville pour les voitures en ville pour les gens", a déclaré le ministre Pascal Smet. La représentante d'Eurocities, Nathalie Guri, a également souligné la dimension européenne de la Semaine de la Mobilité, avec plus de 2.000 villes participantes.

A Bruxelles, la campagne veut inciter les habitants à mixer davantage leurs moyens de transport. Différentes activités ludiques seront proposées pendant sept jours, notamment lors du traditionnel Dimanche sans voiture.

Ce dimanche, les déplacements motorisés seront en effet interdits de 9h30 à 19h00 dans toutes les communes de la Région Bruxelles-Capitale. Les transports en commun seront en revanche renforcés et circuleront gratuitement.

L'événement servira, comme chaque année, de décor à une foule d'activités. Des associations et entreprises organiseront ainsi des balades guidées thématiques à pied, à vélo ou en rollers. Le long du canal, entre la place Sainctelette et la Porte de Ninove, des parcours et animations à vélo seront proposés aux enfants de 5 à 14 ans.

De 12h à 19h, les jeunes un peu plus âgés pourront faire la fête dans un lieu insolite habituellement réservé aux voitures, comme lors de la "Tunnel Party" de l'an dernier sous la Porte de Namur. Le lieu sera dévoilé à la dernière minute par Bruxelles Mobilité.

Pour la 14e année, le Parc Royal et la place des Palais accueilleront par ailleurs l'événement "Bruxelles Champêtre", qui mettra à l'honneur quelque 160 exposants de produits bio et locaux. Trente jeunes artistes auront également, pour la première fois, l'occasion d'y faire connaître leur musique.

A l'une des entrées du Parc Royal, la Secrétaire d'Etat bruxelloise en charge de la Sécurité routière, Bianca Debaets, profitera de l'affluence pour lancer une nouvelle campagne contre la vitesse excessive en voiture en présence de Jean-Marie Pfaff, l'ex-gardien de l'équipe nationale de football.

Tout le week-end, une exposition sur le vélo sera installée place du Jardin aux fleurs.

Outre le Dimanche sans voiture, un "MaestroMobile" opposera lundi et mardi des équipes de différentes entreprises qui, munies d'une tablette, devront rejoindre 10 destinations en utilisant un maximum de moyens de transport tout en réduisant au minimum leur impact sur l'environnement.

Enfin, vendredi prochain au siège de la banque KBC, des start-up actives dans la mobilité présenteront des projets innovants à de potentiels partenaires.

Toutes les activités sont recensées sur le site internet www.mobilmix.brussels.