Après les Brasseries Georges (situées à Uccle), la Maison du Cygne est le deuxième des 11 restaurants des frères Beyaz déclarés en faillite à trouver un repreneur. Il s’agit de la famille Abraham, déjà à la tête de L’Ecailler du Palais royal (au Sablon) et surtout connue pour avoir été propriétaire de la marque de vêtements pour enfants Kid Cool.

Dans un premier temps, seuls le rez-de-chaussée et la terrasse de cette prestigieuse maison de la Grand-Place seront exploités. Maxime Maziers, qui vient de décrocher une première étoile Michelin à l’Ecailler du Palais royal, chapeautera au début la carte et la cuisine style bristronomie. "Les autres étages seront progressivement rouverts avec, pour chacun d’entre eux, un concept différent. Le rez-de-chaussée est magnifique avec un très beau bar. La Maison du Cygne sera ouverte sept jours sur sept dès le matin. Nous souhaitons exploiter la magnifique terrasse sur la plus belle place du monde. Donner l’envie aux Bruxellois de revenir dans le centre-ville", a expliqué au Vif.be Deborah Abraham, la fille de Patrick Abraham.

La Maison du Cygne fut autrefois étoilée au guide Michelin.