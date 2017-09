Le propriétaire de l'ancien hôtel Astrid, dans le centre de Bruxelles, a obtenu du tribunal de première instance l'autorisation d'évacuer le bâtiment occupé depuis le 13 septembre par un collectif de sans-papiers. Des travaux doivent débuter prochainement. L'hôtel Astrid était exploité jusqu'au 29 avril 2016 par l'ancien propriétaire, Shoprent. Le nouveau propriétaire Borealis Hotel Group souhaite transformer le lieu en un établissement plus moderne, avec 100 chambres et six appartements. Pour ces travaux, une demande de permis de bâtir avait été introduite le 15 juillet 2016, qui devrait être délivré bientôt.

Mais une soixantaine de migrants occupent le bâtiment depuis mercredi dernier. Le collectif La Voix des Sans-Papiers avait alors indiqué vouloir prendre contact avec le propriétaire des lieux et espérer qu'une solution plus pérenne serait trouvée à l'approche de l'hiver.

Borealis a néanmoins introduit un recours auprès du tribunal de première instance de Bruxelles, après quoi le président du tribunal a octroyé un mandat d'évacuation du bâtiment. Le document a été affiché à l'entrée et les occupants ont à présent cinq jours pour quitter les lieux.