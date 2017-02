Après la pose de nouveaux panneaux statiques de téléjalonnement au mois de décembre dernier, ce sont désormais les premiers panneaux numériques qui ont fait leur apparition dans le centre de Bruxelles. Placés en priorité sur la Petite Ceinture, ces panneaux dynamiques indiquent les parkings situés à proximité et le nombre de places disponibles en temps réel.

Le déploiement des panneaux de téléjalonnement se fera en deux phases. La première concernera surtout le Pentagone tandis que la seconde consistera à étendre le dispositif à l’ensemble du territoire régional. Pas moins de 66 panneaux statiques et 50 numériques seront au total plantés dans le sol bruxellois.

Très attendus par les commerçants du centre-ville depuis l’instauration de la zone piétonne et du nouveau plan de circulation, les panneaux de téléjalonnement ne font pourtant pas l’unanimité auprès de ces derniers. "Les panneaux fixes ne sont pas assez visibles et contiennent trop d’informations pour pouvoir tout lire facilement. Quant aux panneaux dynamiques, ils ne sont pas super modernes et un peu mal fichus. On a une colonne de flèches pour les directions au lieu d’avoir des flèches à gauche ou à droite selon la direction à suivre", déplore Hassan Kessas, président de la nouvelle association de commerçants Centre-Bourse.

Et de souligner les retards dans ce dossier : "Qu’est-ce qu’il aura fallu attendre et harceler le cabinet Smet pour enfin effectuer ce contrat datant d’il y a plusieurs années ! Heureusement, nous avons eu le soutient de la Ville sur ce dossier", affirme Hassan Kessas. En effet, le dossier a tellement traîné que les panneaux fraîchement installés ont, en réalité, été achetés en 2009, a fait savoir le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (SPA) au quotidien Le Soir.