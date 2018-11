2

Bruxelles: un affaissement de chaussée perturbe le trafic des trams

La circulation des trams 7 et 25 est perturbée entre les arrêts Meiser et Pétillon depuis mercredi soir à cause d'une fuite sur une canalisation d'eau, a indiqué vendredi le porte-parole de la Stib Guy Sablon. Le trafic devrait être rétabli d'ici le ...