En mars dernier, Pascal Smet (SPA), le ministre bruxellois de la Mobilité, annonçait en grande pompe le projet régional de création d’une piste cyclable le long de la petite ceinture. Un projet qui a déjà fait couler beaucoup d’encre car il prévoit la suppression de 800 places de parking en surface, dont 400 directement situées sur le tronçon du boulevard de Waterloo et de l’avenue de la Toison d’Or.

Un projet vivement décrié par les membres de l’ASBL Droit de Rouler et de se Parquer (DRP) qui ont organisé, ce samedi, une action d’information : plusieurs ballons dénonçant le projet de Pascal Smet étaient ainsi attachés aux voitures avec des slogans comme par exemple "Touche pas à notre parking". Des flyers ont également été distribués aux automobilistes.

"Nous ne sommes certainement pas opposés à la pratique du vélo, au contraire. Mais nous estimons qu’il est primordial de préserver le parking existant en surface car sinon, c’est l’attractivité du commerce local qui va prendre un coup !" explique Jacques.

"Pas un lobby pro-voiture"

Le projet prévoit la construction de deux pistes cyclables de part et d’autre de ce tronçon. "Selon nous, il faut conserver le projet de piste cyclable du côté de l’avenue de la Toison d’Or, et renoncer à celui concernant le tronçon du boulevard de Waterloo", explique Jacques.

"Nous ne sommes pas du tout un lobby pro-voiture, mais il convient de penser la mobilité future de manière efficace et équilibrée. Or, en voulant créer deux pistes cyclables, le ministre Smet rompt cet équilibre. Cela ne sert à rien de faire la guerre à la voiture à tout va. Il faut une vision globale et c’est ce qui manque dans ce projet", ajoute le président de DRP qui s’était notamment opposé, avec succès, au projet de création de la ligne de tram 71 à la chaussée d’Ixelles.