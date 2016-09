Bruxelles : Spectaculaire collision entre un tram, un bus et une voiture

Bruxelles

Une collision entre un tram, un bus et une voiture est survenue ce vendredi peu avant 16h au carrefour Vleurgat, à Bruxelles-Ville. “Le tram a percuté le bus qui a son tour a touché une voiture. La circulation des trams 93 et 94 a été interrompue entre les arrêts Louise et Legrand et des bus-navettes ont été utilisés. La circulation a repris son cours normal à 16h55. L’accident est spectaculaire, mais il n’y a que deux blessés légers à déplorer”, a commenté Cindy Arents, porte-parole de la Stib.