Bruxelles: tout savoir sur le dimanche sans voiture

Bruxelles Bruxelles

Il est désormais bien loin le temps où le Dimanche sans voiture faisait l’objet de nombreuses critiques. Même si certains râlent encore parce que les vélos ne respectent pas le code de la route, le principe est désormais bien ancré dans les esprits et les Bruxellois sont de plus en plus nombreux à profiter d’une capitale où les moteurs ne tournent plus. Pour la 16 e année consécutive, le 3 e dimanche de septembre sera donc l’occasion de redécouvrir la ville sous un autre angle, de s’essayer à des mobilités alternatives ou encore tout simplement de flâner entre amis ou en famille dans les villages de mobilité mis en place dans les communes.

Une dizaine de localités auront leur propre village : Auderghem, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Saint-Gilles, Saint-Josse, Schaerbeek, Boitsfort et les deux Woluwe. Parmi les activités proposées, on retrouve des ateliers de réparation et de gravage dé vélos, des démonstrations de BMX, des tests de Segway, des essais d’échasses sportives, de la marche nordique, des concerts et des animations musicales ou encore des balades en calèche. Impossible d’être exhaustif, mais il y en aura pour tous les goûts et tous les âges!

Le site de Bruxelles Champêtre fait comme chaque année partie des incontournables avec des animations pour enfant, un festival d’arts et de musique et des stands d’artisans indépendants. Les gourmets devraient également trouver leur bonheur avec des dégustations de bières artisanales, une dizaine de foodtrucks et la présence de producteurs slowfood.

Comme toujours, la Journée sans voiture réserve aussi son lot d’activités inédites comme la Parade de la Porteuse d’eau à Saint-Gilles ou les balades à vélo de la brasserie Lindemans. Découvrez notre sélection ci-dessous.

www.mobilmix.brussels





La MobilMix Party dans un lieu tenu secret

Lors de la précédente Journée sans voiture, des milliers de personnes s’étaient rendues dans le tunnel Porte de Namur pour se trémousser au son de DJ sets. Malgré un soleil radieux, l’ambiance de boîte de nuit avait rameuté une foule de jeunes gens dans la pénombre du tunnel entre midi et 18h. Du coup, la Région a décidé de remettre le couvert cette année et annonce que la MobilMix Party se déroulera dans un lieu spectaculaire habituellement réservé aux voitures. Pour l’instant secret, le lieu ne sera dévoilé qu’au dernier moment par les organisateurs.





Un funambule aux 800 ans de Saint-Gilles

Ce dimanche sera aussi l’occasion d’assister à la naissance d’une nouvelle tradition saint-gilloise: la Parade de la Porteuse d’eau. Dans le cadre des 800 ans de Saint-Gilles, quatre cortèges, composés d’ASBL locales, convergeront vers la statue de la Porteuse d’eau située à la Barrière. La journée sera clôturée par un grand spectacle participatif sur la place Van Meenen, avec notamment un funambule qui fera des démonstrations à… 80 mètres de haut ! Une chorale composée de 150 riverains se déroulera au même moment, ainsi qu’un clapping géant en compagnie du public présent ce jour-là. Une fresque collective sera également réalisée sur la place Van Meenen par les habitants et jeunes de la commune.





Le toboggan géant de retour à Madou

Mise sur pied pour la première fois l’année dernière, cette activité avait rencontré un très grand succès auprès des enfants. Madou Riviera, c’est un toboggan long d’une centaine de mètres installé à même le sol dans la pente entre la place Madou et la place Saint-Josse. Un peu d’eau et de savon écologique permettent de rendre la glissade sensationnelle. Gratuite, cette activité sera accessible ce dimanche de 11h à 17h.





Dans les coulisses de la Stib

Ce dimanche, le métro bruxellois ouvrira ses portes à l’occasion de ses 40 ans et du Dimanche sans voiture. Le public est invité à découvrir le dépôt Delta à Auderghem. De 10h à 16h, les visiteurs pourront parcourir l’univers souterrain du dépôt, découvrir le hall d’entretien, l’atelier d’électromécanique et observer le changement des roues d’un métro ou les tests pour les moteurs. Le centre de formation des conducteurs de métro sera également accessible et les visiteurs les plus chanceux auront la possibilité de s’initier à la conduite d’un métro sur le simulateur. Cette activité n’est accessible que sur inscription le jour même au stand d’accueil situé dans la station de métro Delta. Comme chaque année, la Stib transportera ses voyageurs gratuitement sur l’ensemble de son réseau, renforcé pour l’occasion.





À vélo jusqu’aux brasserie Lindemans

Pour la première fois, la célèbre brasserie Lindemans propose, dans le cadre de la Journée sans voiture, deux balades à vélo de 20 et 40 km reliant le centre-ville et le bâtiment de la brasserie, dans la vallée de la Senne. Les cyclistes participants seront invités à visiter la brasserie et profiter d’une dégustation bien méritée. Les deux parcours seront balisés et fléchés, tandis qu’un plan sera mis à la disposition des cyclistes.

Plus d’infos : www.lindemanslambictour.be.