Le suspect a notamment cassé la main d'un agent lors de son transfert.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les policiers de la zone Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre) ont été appelés chez des particuliers pour une bagarre.

Les forces de l'ordre ont interpellé F.M., né en 2000, bien connu des tribunaux de la jeunesse pour de nombreux faits. Il a eu 18 ans au mois de septembre dernier.

Ce dernier s'est violemment rebellé envers les policiers, il a été mis à disposition par le magistrat de garde.

Le dimanche matin, alors que le transfert s’opérait vers le bâtiment du portalis, le suspect a une nouvelle fois frappé les policiers, cassant la main de l’un d’eux et occasionnant des blessures à d’autres.

Compte tenu de la gravité des faits notamment des violences commises à l’égard de policiers dans l’exercice de leurs fonctions, le substitut de garde a demandé un mandat d’arrêt pour coups et blessures envers agents avec incapacité de travail, rébellion et coups et blessures volontaires.

Après avoir auditionné l’intéressé, le juge d’instruction a décidé de l’inculper du chef des infractions précitées et de placer l’individu sous mandat d’arrêt. Il passera dans les 5 jours devant la chambre du conseil.