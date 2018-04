Ce dimanche, vers 22h, les services de police de Bruxelles-Capitale Ixelles ont été appelés par l’habitant d’un appartement situé à la rue des Noyers à Bruxelles. Le suspect, M.F., aurait menacé les habitants, en leur disant de quitter le bâtiment, car celui-ci serait la propriété de son grand-père.

L'individu est sorti à plusieurs reprises de son habitation, à chaque fois avec un couteau en main et a refusé de déposer son arme. Les forces de l'ordre ont évacué les habitants et un périmètre de sécurité a été mis en place.

La brigade anti-agression a demandé à plusieurs reprises au suspect de déposer son couteau, a finalement utilisé du gaz (pepperspray) et a tiré plusieurs fois avec une arme à air comprimé, mais en vain.

Quand le suspect s’est approché et a voulu poignardé un membre de la BAA, ces derniers ont tiré un coup de feu en sa direction. M.F. a été neutralisé et confié au services de secours, déjà sur place. Environ une heure plus tard, le trentenaire est décédé des suites de ses blessures.

L’oncle du suspect a indiqué que M.F. souffrirait depuis un certain temps de troubles psychologiques et qu’une procédure pour une mise en observation aurait été entamée.

Le parquet de Bruxelles signale que, comme la procédure le prescrit, deux enquêtes parallèles ont été entamée : une enquête sur les menaces proférées par M.F. et une enquête sur l’usage de l’arme à feu par les services de police.

Le labo de la police fédérale a été requis sur place. Plusieurs témoins ont été entendus. Un expert balistique a été désigné et, dans le courant de la journée, une autopsie aura lieu. D’autres devoirs d’enquête sont également en cours.

Des premiers éléments d’enquête sur l’usage de l’arme, il semblerait que les procédures auraient été suivies, signale le parquet.