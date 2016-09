Bruxelles-Ville refuse d’héberger une "semaine culturelle" kurde

"Ennemi Public" et "On n'est pas des pigeons", en tête d'un classement Télépro

La série de la RTBF, Ennemi Public, est arrivée en tête de la catégorie séries franco-belges du Qualimat et On n'est pas des pigeons est numéro un du classement des magazines d'information, ressort-il de la 5e vague de ce sondage réalisé pour l'hebdomadaire Télépro et rendu public vendredi.