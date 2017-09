Rénové pour la dernière fois en 1999, le City2, basé en plein coeur de Bruxelles, s'offrira prochainement une cure de jouvence. Le promoteur immobilier AG Real Estate a dévoilé ce mercredi les images du futur centre commercial. Les travaux de rénovation du shopping, qui s'étend sur plus de 39.500m2, débuteront déjà ce lundi. La durée totale du chantier est estimée à 18 mois et celui-ci se déroulera en quatre phases distinctes.

Amoureux du shopping, rassurez-vous: les travaux auront lieu exclusivement de nuit. L'objectif de cette mesure est de minimiser les nuisances pour les visiteurs mais surtout, de garantir l'accès aux commerces durant toute la durée des travaux. Sont au programme de cette rénovation: la remise en état des sols, colonnes et plafonds, l'agrandissement de l'espace de restauration, la création d'un nouvel atrium et la transformation complète de l'accès depuis la station de métro Rogier.

Avec ce nouveau projet, le promoteur immobilier espère attirer de nouvelles enseignes et de nouveaux clients. "Au niveau du nombre d'enseignes, si un changement devait survenir cela sera plutôt une diminution du nombre de celles-ci plutôt qu'une augmentation car les marques ont tendance à prendre de plus en plus de place. Nous sommes à la recherche d'enseignes innovantes, qu'elles soient locales ou internationales. Des discussions ont déjà été lancées avec certaines marques", assure Sam Perneel, à la tête de l'Asset management retail chez AG Real Estate.

Durant la transformation, un showroom présentant le projet au grand public s'installera au premier étage de la galerie. Celui-ci ouvrira ses portes le 18 septembre prochain. Le coût total de l'opération est estimé entre 30 et 40 millions d'euros.