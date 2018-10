À Bruxelles, en Communauté germanophone et dans un grand nombre de communes flamandes, l’électeur se rendra à son bureau de vote muni de sa convocation et de sa carte d’identité. Il recevra alors une carte magnétique. Il se rendra dans l’isoloir et introduira sa carte dans la machine. Sur l’écran (tactile) on lui demandera de choisir sa langue et de confirmer. Après ça, il se verra présenter les listes en présence et la possibilité de voter blanc.

S’il opte pour une liste et après confirmation, la liste complète apparaîtra sur l’écran. Il peut choisir de voter en case de tête ou pour un ou plusieurs candidats.

Après confirmation, la machine lui délivrera un ticket. Sur ce ticket apparaîtront un QR code et son choix. En sortant de l’isoloir, s’il souhaite vérifier son vote, il se rend avec son ticket dans un isoloir de vérification. À l’aide d’un scanner, il scannera le QR code de son ticket et son choix apparaîtra. En cas d’erreur, il recevra une nouvelle carte et recommencera la procédure. Ensuite, il doit se rendre devant l’urne pour scanner son ticket et le déposer. Son devoir électoral est accompli.