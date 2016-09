Dépot d'une plainte contre Bruxelles pour la pollution de l'air dans la capitale

Bruxelles

Cinq Bruxellois portent plainte contre la Région bruxelloise qui n'a pas agi suffisamment pour réduire la pollution au dioxyde d'azote, toxique pour l'appareil respiratoire et émis par les moteurs diesel, rapportent Le Soir et De Standaard mercredi. Les cing plaignants, soutenus par Client Earth, une ONG européenne d'avocats spécialisés dans les affaires environnementales, déposent mercredi une plainte devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Ils demandent à la justice d'obliger la région "à établir un plan contre la pollution de l'air conforme aux règles européenne", avec des mesures détaillées, un calendrier et une analyse d'impacts.

L'affaire pourrait durer 18 mois. Des plaintes similaires ont déjà été déposées au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en République tchèque et en Allemagne.