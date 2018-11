Près de 1.000 portions de soupe ont été cuisinées samedi par des chefs étoilés bruxellois sur la Place de la Monnaie et seront distribuées en journée et en soirée aux sans-abri. Objectif de l'opération: sensibiliser les citoyens à faire des dons en ligne pour la Croix-Rouge à l'occasion du lancement de son plan hivernal qui court officiellement jusqu'au 31 mars. "Une famille sur quatre n'a pas les moyens de remplir ce panier. Vous avez les moyens de l'y aider", suggère d'emblée le site de l'organisme qui propose aux internautes de faire un don en achetant symboliquement des "carottes fraîchement généreuses", du "lait enrichi en solidarité" ou encore des "biscuits au chocolat faits à base d'humanité".

Pour davantage faire parler de l'action humanitaire, des chefs de renom de la capitale ont prêté main forte à la Croix-Rouge en préparant 200 litres de soupe et quelque 350 parts de dessert, selon des recettes de leur restaurant. "Il ne suffit pas d'être là. Le but c'est de faire la soupe comme si c'était pour nos clients, avec la même précision", explique Alexandre Dionisio** devant lequel trône une énorme casserole de soupe aux champignons, foie gras et poudre de lard.

Le surplus des repas sera servi dans les bars à soupe de l'organisme et offert à des accueils sans-abri.

"Les chefs apportent un peu de magie aujourd'hui en cuisinant mais ils veulent surtout faire passer le message que monsieur tout le monde, chacun à sa façon, peut faire un don sur l'e-shop", a indiqué la porte-parole Nancy Ferroni.

En 2017, 44.000 personnes ont bénéficié de l'aide alimentaire de la Croix-Rouge, et 9.000 personnes sans-abri ont été visitées en rue.