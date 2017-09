Le soleil était bien présent pour cette 17e édition de la journée sans voiture, organisée ce dimanche en Région bruxelloise. "Cette journée ensoleillée a permis à des milliers de cyclistes, de marcheurs et de skaters de découvrir et de s’approprier la capitale, a commenté Pascal Smet (SPA), ministre de la Mobilité. Par leur présence, ils ont fait de cette journée une fête. Le dimanche sans voiture montre parfaitement qu’une ville avec moins de voitures est une ville animée et agréable."

Cette édition s’est déroulée sans incident majeur et avec plus de cyclistes dans les rues, selon les zones de police bruxelloises. Selon Pascal Smet, cette année a été marquée par la présence de nombreux visiteurs originaires de Flandre et de Wallonie qui ont laissé leur véhicule dans un des neufs parkings de dissuasion en périphérie bruxelloise. "C’est la preuve que l’on peut faire changer les mentalités en privilégiant la mobilité douce", a expliqué Pascal Smet.

Cette année, de multiples activités sur l’ensemble de la Région. Avec le village des 200 ans du vélo et la parade rétro, le Brussels Bike Salon à Tour&Taxis, la fête guinguette Kring, la Slow Party ou encore Bruxelles Champêtre, Bruxelles a célébré comme il se doit les 200 ans de la petite reine.

Plus de 800 réparations de vélos

A noter que l’ASBL Cyclo a effectué plus de 800 réparations via le numéro gratuit mis à disposition durant cette journée. A présent, le dimanche sans voiture est fini, mais la semaine de la Mobilité se poursuit.

Dès ce lundi, des actions de sensibilisation se dérouleront dans les écoles et les entreprises et d’autres événements sont au programme.

Ainsi, ce lundi matin, une promenade à vélo avec 400 écoliers de dix-neuf écoles bruxelloises est organisée sur la petite ceinture, en compagnie des autorités régionales. Ensemble, ils parcourront de manière symbolique le tracé de la future piste cyclable qui sera aménagée sur le pourtour de la petite ceinture bruxelloise, sous accompagnement et protection policière.

Des milliers de curieux aux Journées du patrimoine

Comme chaque année, ce dimanche sans voiture était combiné avec les Journées du patrimoine organisées tout le week-end dans la Région Bruxelles-Capitale. Cette 29e édition, sous le thème de la "Nature en ville", a vu 116 lieux et sites proposés à la découverte cette année. Selon un premier comptage, c’est le domaine de Val Duchesse, lieu de nombreux conclaves politiques ces dernières décennies, qui a le plus séduit, attirant quelque 2 500 visiteurs sur le week-end, selon la Région,