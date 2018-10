Les stations de métro De Brouckère et Rogier ont été évacuées sur ordre de police, mercredi en début d'après-midi, annonce la STIB sur Twitter. Une odeur suspecte provenant de produits utilisé dans le cadre de travaux est à l'origine de cette double évacuation.

La station De Brouckère a été évacuée vers 13h sur ordre de police suite à une odeur suspecte. "L'odeur proviendrait des travaux réalisés au niveau de la future rampe d'accès pour vélo en cours de construction de la station De Brouckère. C'est le produit utilisé dans le cadre de ces travaux qui aurait dégagé une forte odeur. Cette odeur s'est répandue jusqu'à la station Rogier qui a également été évacuée", explique Cindy Arents, porte-parole de la Stib.

La circulation des trams et métros a repris vers 13h45 mais ils ne s'arrêtent pas aux stations De Brouckère et Rogier.

, explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

Sur ordre de police, les lignes 1 et 5 du métro sont interrompues entre Beekkant et Arts-loi, tout comme les lignes 2 et 6 entre Elisabeth et Arts-Loi. Les trams 3 et 4 ne roulent pas non plus entre Lemonnier et Gare Du Nord.

Contactée par nos soins, Françoise Ledune, porte-parole des transports bruxellois, affirme que l'évacuation "s'est déroulée dans le calme" et que la station De Brouckère allait rouvrir sous peu.

Cette information n'est pas sans rappeler les malaises dont ont été victimes diverses personnes voici deux semaines dans le métro de la capitale.