Et si l’on ouvrait une partie du Domaine royal de Laeken aux quartiers avoisinants ? Déjà évoquée par différents partis par le passé, cette question a été remise à l’ordre du jour par le député bruxellois Arnaud Pinxteren (Ecolo) qui a interrogé mardi la ministre bruxelloise de l’Environnement Céline Fremault (CDH).

Pour renforcer sa proposition, l’écologiste s’est notamment appuyé sur le plan régional de développement durable (PRDD) qui recommande la création de deux espaces verts en face du Domaine royal, l’un dans la zone Mabru et l’autre dans le quartier Marie-Christine. "Pourquoi envisager la création de nouveaux espaces verts alors qu’il en existe déjà un qui est gigantesque et qui permettrait certainement ou au moins partiellement de rencontrer la demande ?", interroge Arnaud Pinxteren.

Alors que le Plan Canal définit une série de réaffectations de différentes zones en bordure de canal (logements, activités économiques…), celui-ci omet une zone importante de la partie au nord du canal, à savoir le Domaine royal. "Densément peuplée, la zone du canal compte trop peu de parcs. L’ouverture partielle du domaine de Laeken au public et sur la ville serait donc une opportunité unique d’offrir à cette zone un espace de respiration et de loisirs supplémentaire tout en participant à l’évolution urbanistique le long du canal", souligne le parlementaire.

Plus concrètement , l’écologiste souhaiterait abattre les murs le long du canal entre le pont Van Praet et l’église Notre-Dame de Laeken afin d’ouvrir la partie sud-ouest du domaine au public. Les étangs serviraient de barrière naturelle à ce nouveau parc dont la superficie correspondrait à un tiers du domaine royal actuel. "Il existe déjà des entrées non utilisées dont l’une près de l’église. La partie sud-ouest comprend également plusieurs bâtiments valorisables pour un usage récréatif", fait-il valoir.

Et de préciser que cette ouverture au public pourrait se faire en douceur. "Nous pouvons commencer doucement sans brusquer les habitudes royales. On peut rendre progressivement cet endroit aux Bruxellois tout en respectant les prescrits en matière de sécurité et de vie privée de la famille royale."

En commission de l’Environnement, sa proposition a été soutenue par Eric Bott (Défi) qui prône aussi l’accès élargi à un autre domaine royal, celui de Val Duchesse le long du boulevard du Souverain. Annemie Maes (Groen) a, quant à elle, souligné qu’une grande partie du parc royal d’Oslo est accessible au public tandis qu’Els Ampe (Open VLD) a rappelé qu’elle avait émis cette proposition il y a dix ans et que le parc était accessible il y a une centaine d’années avant que la menace d’une guerre mondiale incite Léopold II à ériger un mur. Seul Pierre Kompany (CDH) a émis de vives réserves en évoquant principalement des raisons de sécurité. Pourtant dans le même parti, la ministre Céline Fremault s’est montrée plus ouverte (voir ci-contre).