Ce mercredi, vers 16h15, une jeune femme aurait été victime d'attouchements sexuels dans une rame du métro 6, en direction de Roi Baudouin. Un homme lui aurait mis la main dans l'entrejambe en plein milieu de la rame.





Loin de se laisser faire, la jeune femme a immédiatement sorti son téléphone afin de filmer son agresseur. Le but étant de le dénoncer et de prévenir les autres femmes qui auraient pu en être victime. Tout au long de la vidéo, l'homme en question se cache le visage avec son manteau pour ne pas être reconnu. Un "aveu de culpabilité" pour certains internautes qui ont réagi à la vidéo.





Postée sur sa page Facebook, la vidéo a rapidement été partagée près de 1200 fois et a déjà plus de 45000 vues. De nombreuses personnes ont réagi aux images et ont remarqué que personne n'a agit pour défendre la victime.