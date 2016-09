Entre 10.000 et 15.000 personnes dans les rues de Bruxelles contre le TTIP mardi: les endroits à éviter

Bruxelles

Des opposants aux traités transatlantiques que négocie l'Union Européenne avec les Etats-Unis et le Canada participeront à une manifestation dans le centre de Bruxelles mardi après-midi et en soirée.

Entre 10.000 et 15.000 personnes sont attendues mardi après-midi rue de la Loi à Bruxelles pour une vaste manifestation contre les traités de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada d'une part (CETA) et les Etats-Unis d'autre part (TTIP). Intitulé "STOP TTIP & CETA", le rassemblement est prévu dès 16h30 au carrefour entre l'avenue des Arts et la rue de la Loi.

Le départ est annoncé pour 17h00. Les manifestants rejoindront alors le rond-point Schuman où ils réaliseront, à 18h30, un flashmob. Ils formeront alors un bouclier humain symbolique face au cheval de Troie que représentent, à leurs yeux, les deux traités en cours de négociation. "Les gouvernements européens pourraient décider la signature du premier traité transatlantique (le CETA) dès ce jeudi 22 septembre", indique Michel Cermak, chargé de plaidoyer politique sur les accords de commerce transatlantiques pour le CNCD 11-11-11, qui coordonne la manifestation. "Les ministres européens du Commerce décideront si l'Europe signe ou pas ce traité avec le Canada." Selon lui, "ce traité représente le cheval de Troie du TTIP avec les Etats-Unis. En effet, il suffirait aux entreprises américaines de créer une filiale au Canada pour avoir accès au marché européen et utiliser les cours d'arbitrage privées prévues par le CETA."

Fin août, le ministre allemand de l'Économie, Sigmar Gabriel, avait annoncé que les négociations sur le TTIP avaient échoué. "Cela me parait à la fois positif et préoccupant", estime M. Cermak. "D'une part, on voit bien que le sujet est devenu d'ampleur. On en parle, ce qui n'était pas le cas au départ. Mais, si les négociations battent peut-être de l'aile, elles se poursuivent malgré tout. Je constate que le fond du message n'est toujours pas entendu, malgré une pétition qui a récolté quelque 3,5 millions de signatures."





Le topo sur la route

Il faut donc s'attendre à des perturbations de circulation importantes, prévient dimanche la police de Bruxelles Capitale Ixelles. La manifestation se tiendra donc mardi mardi entre 16h30 et 19h00. Le cortège passera par la rue de la Loi, la rue du Taciturne, la rue Joseph II, la chaussée d'Etterbeek, la rue Belliard, l'avenue d'Auderghem et le rond-point Schuman.

La police précise que les rues dans la zone de départ, autour de la rue de la Loi, pourront déjà être fermées avant le début de la manifestation. Le tunnel Reyers-centre ainsi que le tunnel Cinquantenaire en direction du centre seront fermés à 15h30.

Le rond-point Schuman et le tunnel Reyers-centre pourront rester interdits à la circulation jusqu'à 23h.