Etterbeek : des élèves obligés de manger par terre faute de place !

Bruxelles

"Aux intercours, cela devient difficile d’avancer dans les couloirs. Il y a des embouteillages, tellement il y a du monde. Il y a un problème !", insiste Carine Hanchir, professeure et déléguée syndicale CGSP, le syndicat majoritaire au sein de l’Athénée Royal Jean Absil. Ce mardi, l’enseignante de cette école secondaire située à Etterbeek a fait grève en compagnie de l’écrasante majorité de ses collègues - seuls 20 professeurs sur 110 donnant cours - pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail au sein de l’établissement.

"Quatre nouvelles classes de première année ont été créées en deux ans, soit deux l’an dernier et deux autres cette rentrée. C’est trop. Les espaces communs ne sont plus adaptés", souligne la déléguée syndicale CGSP. Autant de récentes créations de classes qui s’expliquent par la pression qu’exerce le manque de places sur les établissements dits de qualité, du moins ceux qui jouissent d’une excellente cote auprès des parents de la capitale. L’Athénée Royal Jean Absil se retrouve ainsi aujourd’hui victime de son succès.

Préaux, cours de récréation, salles de gymnastique, laboratoires, réfectoires ou encore toilettes sont aujourd’hui en nombre insuffisants pour répondre aux besoins. C’est que l’école compte aujourd’hui 1.236 élèves, contre à peine 800 élèves il y a encore quelques années. Pour la CGSP, il ne s’agit pas juste d’une ou deux toilettes qui manquent, puisque le bien-être et la sécurité des enfants seraient tout simplement menacés. "Le quotidien pour les élèves, c’est le stress et le boucan. Cela provoque des tensions, de l’agressivité, et parfois de la violence. La sécurité des élèves est menacée, notamment en cas d’incendie", explique le syndicat.

De manière générale , les tensions actuelles au sein de l’Athénée Jean Absil rappellent que la dégradation des conditions d’enseignement concerne désormais l’ensemble de la capitale. La pression scolaire est tellement forte sur les établissements du nord-ouest que de plus en plus de parents cherchent à inscrire leur enfant dans les écoles du sud, lesquelles ne parviennent donc plus à répondre à la demande.

"La saturation des classes dans les écoles, particulièrement dans le réseau libre et l’officiel subventionné, devient problématique. À terme, sans les créations d’école prévues, la situation peut devenir explosive", s’inquiète Fabrice Pinna, le secrétaire permanent CSC enseignement bruxellois.





"Des montants ont été débloqués"

Marie-Martine Schyns (CDH), ministre de l’Enseignement.

"On a une réunion avec la cheffe d’établissement et des représentants des enseignants le 4 octobre. Il y aura aussi une première réunion ce jeudi pour déjà mettre tout à plat. On est, depuis longtemps, au fait des difficultés au sein de l’Athénée Jean Absil. Plusieurs montants ont été débloqués pour les espaces communs. Il y a aussi un projet de réfectoire."