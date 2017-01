Le magasin Ikea situé à Zaventem a été évacué ce vendredi en début d'après-midi. Les raisons de cette évacuation ont au départ été assez floues, semant la confusion auprès des personnes présentes sur place. Il s'agissait au final d'une fausse alerte et le magasin a pu rouvrir vers 15h30.

Annelies Nauwelaerts, la porte-parole d’Ikea Belgium, nous confirmait la découverte d'un paquet suspect dans le parking sous-terrain vers 14h: "On ne prend aucun risque pour les clients et les collaborateurs et le tout a été évacué en 5 minutes." La police s'est rendue sur place et un périmètre de sécurité a été installé. Les démineurs (Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs) ont également été sur place et ont fini par faire exploser le colis suspect. Il s'agissait donc d'une fausse alerte.

Le porte-parole de la zone de police de Zaventem précisait pour sa part qu'un membre de l'équipe de sécurité d'Ikea avait remarqué vers 13h30 dans le parking sous-terrain un étui à instruments de musique. Il a trouvé cela suspect et a averti le gérant du magasin d'ameublement. C'est lui qui a appelé la police.

Lors de l'évacuation, les clients ont été invités à rejoindre le parking extérieur du magasin et des couvertures leur ont été distribuées. Certains clients ont pu quitter le site si leur voiture se trouvait sur le parking extérieur. D'autres ont été dirigés vers le Pizza Hut afin de les garder au chaud.





La confusion sur place...

Contactée par LaLibre.be, une dame présente sur place au moment de l'évacuation raconte: "D'après des membres du personnel avec qui j'ai pu discuter, c'est un colis suspect qui aurait été retrouvé. Mais les services de sécurité affirment pourtant de leur côté qu'il s'agit bien d'un excercice incendie. En tout cas, de nombreux véhicules de police sont sur place et je trouve le timing assez bizarre pour réaliser un exercice incendie alors qu'on est en pleine période de soldes..."





... et sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux aussi, la confusion régnait. En effet, d'après certains internautes, il s'agissait d'un exercice incendie.

Mais d'autres personnes sur place affirmaient de leur côté qu'il s'agissait bien d'un colis suspect retrouvé dans le parking sous-terrain.

Toujours est-il que l'opération a été assez impressionnante...